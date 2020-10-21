التشكيل المُتوقع لمباراة ليفربول ضد أياكس في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:07 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الأربعاء مباراة ليفربول ضد أياكس والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد يوهان كرويف بالعاصمة الهولندية لحساب مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.


ومن المُنتظر أن يدخل الريدز المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد، فابينيو، جوميز، روبرتسون.

خط الوسط: كيتا، هندرسون، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.


في المقابل يلعب نادي أياكس بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: مزراوي، شورز، بليند، تاجليافيكو.

خط الوسط: كلاسين، محمد قدوس، بروميس.

خط الهجوم: نيريس، تاديتش، أنتوني.

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الكلمات المفتاحية

ليفربول دوري أبطال أوروبا أياكس

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