خطوة واحدة تقرب أحمد حجازي من الدوري السعودي
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:04 م
محمد أيمن
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أكدت بعض المصادر الصحفية السعودية اليوم الأربعاء إقتراب الدولي المصري أحمد حجازي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي من الإنضمام لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعلم " الفجر الرياضي " أن إتحاد جدة السعودي حصل على الموافقة المبدئية من جانب إدارة وست بروميتش للحصول على خدمات حجازي للإنضمام إلى العميد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
ويتضمن العرض الذي تقدم به فريق نادي إتحاد جدة الحصول على خدمات حجازي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة في إنتظار موافقة اللاعب على العرض.
ويدرس حجازي العرض لكنه يحتاج وقت للتفكير خاصةً أنه يرغب في البقاء بالبريميرليج خاصةً بعد أن ساعد فريقه في الصعود من التشامبيونشيب.
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