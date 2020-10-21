لاعب مانشستر يونايتد يهاجم الحكومة النيجيرية لهذا السبب

هاجم أوديون إيغالو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الحكومة النيجيرية بعد إطلاق جنود النيران على متظاهرين في حي ليكي بعاصمة نيجيريا التجارية لاغوس أمس الثلاثاء.









ويتظاهر آلاف النيجيريين في جميع أنحاء البلاد كل يوم منذ أسبوعين تقريباً احتجاجاً على فرقة مكافحة السرقة الخاصة التي تتهمها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان لسنوات بممارسة الابتزاز والمضايقة والتعذيب والقتل.









ورغم حل الفرقة في 11 أكتوبر (تشرين الأول) استمرت الاحتجاجات وأطلق النار على شخصين على الأقل أمس الثلاثاء.









وقال الجيش النيجيري على تويتر إنه لم يكن هناك أي جنود في موقع إطلاق النار.









وقال إيغالو عبر فيديو إنه عادة لا يتحدث عن السياسة لكن لا يمكنه الصمت أمام الأحداث في بلاده.









وأضاف: "عار على الحكومة النيجيرية قتل مواطنيها وإرسال جنود إلى الشوارع لقتل متظاهرين عزل لأنهم يحتجون من أجل حقوقهم، لا مبرر لذلك".









وتابع: "سيذكركم التاريخ كأول حكومة أرسلت جنوداً إلى المدينة للبدء في قتل مواطنيها، أشعر بالخزي وسئمنا منكم ولا يمكن قبول ذلك على الإطلاق".









وطالب إيغالو الحكومة البريطانية وقادة العالم والأمم المتحدة باتخاذ خطوة.

وقال: "سيواصلون القتل إذا لم يتفاعل العالم مع ذلك".