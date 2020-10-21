أبطال فيلم "زنزانة 7" مع عمرو الليثي في "واحدمن الناس".. الجمعة

يستضيف الإعلامى د. عمرو الليثى فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة ببرنامج "واحد من الناس"، على شاشة قناة "الحياة"، أبطال وصنّاع فيلم "زنزانة 7"، المعروض حاليا بدور العرض.





وفى أمسية فنية وكوميدية خاصة يحل العديد من صُنّاع الفيلم ضيوفًا على البرنامج، نضال الشافعى وأحمد زاهر ومنة فضالى عبير صبرى ومدحت تيخة وأحمد التهامى والمخرج إبرام نشأت.





ويكشف صناع الفيلم كواليس العمل، وكيف بدأت الفكرة، وأبرز المواقف التي جمعتهم، فضلًا عن علاقة الصداقة التي تجمع الكثيرين منهم.





يذاع برنامج "واحد من الناس" الجمعة المقبلة فى العاشرة مساءً على شاشة الحياة.











