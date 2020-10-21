أبطال فيلم "زنزانة 7" مع عمرو الليثي في "واحدمن الناس".. الجمعة
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:57 م
الفجر الفني
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يستضيف الإعلامى د. عمرو الليثى فى العاشرة مساء الجمعة المقبلة ببرنامج "واحد من الناس"، على شاشة قناة "الحياة"، أبطال وصنّاع فيلم "زنزانة 7"، المعروض حاليا بدور العرض.
وفى أمسية فنية وكوميدية خاصة يحل العديد من صُنّاع الفيلم ضيوفًا على البرنامج، نضال الشافعى وأحمد زاهر ومنة فضالى عبير صبرى ومدحت تيخة وأحمد التهامى والمخرج إبرام نشأت.
ويكشف صناع الفيلم كواليس العمل، وكيف بدأت الفكرة، وأبرز المواقف التي جمعتهم، فضلًا عن علاقة الصداقة التي تجمع الكثيرين منهم.
يذاع برنامج "واحد من الناس" الجمعة المقبلة فى العاشرة مساءً على شاشة الحياة.