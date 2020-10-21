استعدادا لسقوط الأمطار.. الشركة القابضة للمياه تعلن حالة الطوارئ

أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، اليوم الأربعاء، عن حزمة من التكليفات لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، التابعة للشركة القابضة، على مستوى الجمهورية بشأن الاستعدادات للتعامل مع سقوط مياه الأمطار بموسم الشتاء، ومراجعة المناطق الساخنة التى قد تشهد تجمعات لمياه الأمطار.





وأكد المهندس ممدوح رسلان، ضرورة رفع حالة الاستنفار الكامل حتى للشركات التي لا يتوقع سقوط أمطار بها لتكون مستعدة للدفع بأي مساعدات للشركات الأخرى طبقا للاحتياج، والتوجيه برفع درجة الاستعداد بجميع الشركات سواء المتوقع سقوط أمطار بها أو غير متوقع سقوط أمطار بها، والتعاون مع الشركات التى بها أمطار فى حالة الحاجة إلى ذلك، وتطهير شبكات الصرف وشنايش الأمطار، والتأكد من جاهزية المحطات والروافع، وتوافر الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية والمعدات، وكذا مراجعة إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أي مشكلات، والتأكد من جاهزية جميع المعدات أثناء سقوط الأمطار لحين الانتهاء من التغيرات والتقلبات الجوية الحالية.





وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم التوجيه أيضًا بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتشكيل غرف طوارئ مركزية بجميع الشركات التابعة، ومراجعة وتفعيل خطط التشغيل لفرق التشغيل والصيانة بالعمل بنظام النوبتجيات، بالإضافة إلى تسخير جميع الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع أى مواقف طارئة





وقد كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال اليومين المقبلين.





وقالت شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إن حالة عدم استقرار الطقس التي بدأت أمس على السواحل الشمالية مستمرة حتى الأحد، ومن المتوقع زيادة كمية الأمطار وامتدادها إلى مناطق الوجه البحري والدلتا، معلقا "البحيرة وكفر الشيخ من أكثر المناطق التي ستتعرض لأمطار في الدلتا.





وأشارت إلى أن الأمطار ستكون متوسطة وغزيرة على السواحل الشمالية، بينما تكون متوسطة على الدلتا، لافتة إلى أن الأمطار ستتراوح ما بين متوسطة وغزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، وتمتد إلى محافظات الدلتا، بينما تكون خفيفة ومتوسطة على القاهرة غدا الخميس.





وأوضحت أن كمية الأمطار ستزيد على السواحل الشمالية والجه البحري ومدن القناة والقاهرة ابتداء من الجمعة والسبت والأحد، مع احتمالية تحولها إلى سول في بعض مناطق شمال ووسط سيناء، لافتة إلى وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة على شمال الصعيد من الجمعة حتى الأحد.





وتابعت "بصفة عامة حالة الأمطار متوسطة الشدة، لا تقارن بأمطار مارس ولا عاصفة التنين، مواقع التواصل الاجتماعي أحدثت ضجة ولا يوجد أي قلق"، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا من الخميس حتى الأحد لتصل إلى 25 على القاهرة.



