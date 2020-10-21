تعرف على الفرق الصاعدة للقسم الثاني



ويقدم "الفجر الرياضي" الفرق الصاعد وهي :



1- المجموعة الأولى





نجح فريق كيما أسوان بقيادة مديره الفني ع ادل عبد الحميد لحمه في الصعود برصيد 50 نقطة بفارق نقطة واحدة عن منافسه نادى الزهراء بالأقصر.





وهبط إلى الدرجة الرابعة كلا من أبو العريش والهلال وشبان مسلمين إسنا وجمهورية دراو.



2- المجموعة الثانية



صعد فريق قنا بقيادة محمود إبراهيم برصيد 56 نقطة بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسيه شباب المراغة.



وهبط للقسم الرابع اهلى المنشاه ومكة المكرمة وقوص ومركز شباب نجوع مازن.



3- المجموعة الثالثة





صعد فريق أسمنت أسيوط بقيادة هيثم إبراهيم برصيد 48 نقطة، بفارق7 نقاط عن مركز شباب ناصر الوصيف برصيد 39 نقطة.



وهبط للقسم الرابع مركز شباب سمالوط ومركز شباب الخارجه ومركز شباب القيس والوليدية.



4- المجموعة الرابعة



صعد فريق سمسطا بقيادة على حسن برصيد 48 نقطة بفارق نقطتين عن فريق عاملين غارب.



وهبط للقسم الرابع مركز شباب ابشواى وناصر بنى سويف ومركز شباب سنورس ومركز شباب ببا.



5- المجموعة الخامسة



صعد فريق الشرقيه للدخان بقيادة علاء إبراهيم برصيد 68 نقطة بفارق 3 نقاط عن فريق الاتصالات الوصيف.



وهبط للقسم الرابع العياط وجينيش والصيد والبدرشين وأبو النمرس.



6- المجموعة السادسة



صعد فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور برصيد 59 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه فريق البلاستيك وصيف المجموعة

وهبط للقسم الرابع طوخ والمرج والاميرية والغابه وسراى القبة.



7- المجموعة السابعة



صعد فريق بورتو بقيادة أشرف توفيق برصيد 59 نقطة بفارق 3 نقاط عن فريق الكهرباء وصيف المجموعة.



وهبط رأس البر وأبو شحاته وأبو صرير وبلدية الاسماعيليه وغزل السويس.



8- المجموعة الثامنة



صعد فريق كفر الشيخ بقيادة عبد الفتاح عبد الرازق برصيد 65 نقطة بفارق عشر نقاط عن صيد المحلة وصيف المجموعة برصيد

55 نقطة وهبط للقسم الرابع.



وهبط كلا من، بليطم واتحاد بسيون والزعفران وسيدى سالم والحنفى.



9- المجموعة التاسعة



صعد فريق بنى عبيد برصيد 56 نقطة بفارق 3 نقاط عن عمال المنصورة وصيف المجموعة برصيد 53 نقطة.



وهبط للقسم الرابع كهرباء طلخا ومنيه سمنود وشباب الأمير واتحاد المنزله والمطرية.



10- المجموعة العاشرة



صعد فريق سرس الليان بقيادة أسامة حجاج برصيد 55 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريق الشرقيه وصيف المجموعة برصيد 49 نقطة

وهبط للقسم الرابع أبو حماد وميت خلف ودقادوس وأبو كبير وديرب نجم.





11- المجموعة الحادى عشر



صعد فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق بفارق خمس نقاط عن مياة البحيره وصيف المجموعة.



وهبط للقسم الرابع كوم حماده وحوش عيسى وكفر الدوار ونادي رشيد ومركز شباب القباري.



12- المجموعة الثانية عشر





صعد فريق الجزيرة المطروح بقيادة محمد سليمان بعد أن لعب دورة الترقى والتي ضمت أوائل القرق بمجموعتى مطروح وشمال سيناء وهى المصري بالسلوم وشباب الخربه والنصر العريش.



وصعد الجزيرة عقب الفوز في المباريات الثلاث، وهبط من سيناء للقسم الرابع فريقا رابعه وبالوظه، كما هبط من مجموعة مرسي مطروح

مركز شباب برج العرب ونادي الشرطة.

صعد 12 فريق من أوائل مجموعات الدرجة الثالثة إلى القسم الثاني بعد إلغاء دورة الترقى المؤهلة للقسم الثاني للموسم الحالي 2019/2020.