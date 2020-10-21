أنوشكا تهدي"غير الدنيا" لذوي القدرات الخاصة

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أهدت المطربة أنوشكا كليب جديدة بعنوان "غير الدنيا"، إلى ملتقى أولادنا للفنون لذوى القدرات الخاصة، حيث شاركها غناء الأغنية كل من هديل ماجد، خالد عمار، وزاخر تاوضروش.





أغنية" غير الدنيا" من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع توما، وإخراج صفوان ناصر الدين، والتى أهدتها هي وجميع صناع العمل إلى ملتقى أولادنا للفنون لذوى القدرات الخاصة.



جدير بالذكر أن ملتقي "أولادنا 2020" لفنون ذوى القدرات الخاصة، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار "وحشتونا" برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط





