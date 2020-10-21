السيسي: لن نتسامح مع الدول والكيانات الداعمة للإرهاب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مباحثاته مع الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان تطرقت إلى كافة جوانب عملية السلام في الشرق الأوسط، مضيفا: "اتفقنا على ضرورة استمرار الجهود لحل القضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، واستئناف المفاوضات سعيا لتحقيق الهدف المنشود".





وأشار "السيسي"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القبرصي، ورئيس وزراء اليونان، إلى أنهم استعرضوا الوضع في سوريا، وأشاروا إلى أن استئناف الحوار بين كافة الأطراف، معربا عن ادانتهم لأي تواجد عسكري غير مشروع على الأراضي السورية.



