موقف رونالدو من المشاركة ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:41 م
محمد أيمن
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أكدت بعض الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو من اللحاق بمباراة فريقه ضد برشلونة والتي تقام يوم الأربعاء القادم لحساب مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة " كويري ديلو سبورت " الإيطالية أن مهاجم البيانكونيري في سباق مع الزمن من أجل اللحاق بالمواجهة خاصةً أنه ينتظر نتيجة المسحة الثانية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا لمعرفة موقفه من بدء مباراة البلوجرانا ضد الأرجنتيني ليونيل ميسي.
يُذكر أن رونالدو قد أصيب بالعدوى خلال تواجده في معسكر منتخب بلاده الأمر الذي جعله يدخل العزل الصحي لمدة عشرة أيام.
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