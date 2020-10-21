تخفيض قيمة التصالح وتحصيل مليار و5 ملايين جنيه بالقليوبية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:40 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
شهدت المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية ومنافذ تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بالقليوبية، إقبالا متزايدا من قبل المتقدمين للتصالح عقب الإعلان الرسمي لقرار المحافظ عبدالحميد الهجان بتخفيض أسعار التصالح بنسبة تبدأ من 33% حتى 55%، عند الدفع الفوري، والتي جرى تحديدها حسب المنطقة والمدينة. 

ويأتي ذلك قبل أيام من انتهاء المدة التي قررها مجلس الوزراء للمرة الثانية، وهي نهاية شهر أكتوبر الجاري. 

فيما أعلن المحافظ أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها أصحابها للتصالح على مخالفات البناء بلغ 179 ألف طلب، وجرى تحصيل مايقرب من مليار و5 ملايين جنيه من رسوم الفحص ونسبة ال 25 % من جدية التصالح. 

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات القروية ومجالس المدن والاحياء والمراكز التكنولوجية بتكثيف العمل وانضباط الموظفين وعدم منحهم اجازات خلال تلك الفترة المتبقية لتلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء

وشكّل المحافظ لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية مديرى عموم الإدارات المعنية مهمتها حصر كافة المناطق والكتل السكنية ذات الطبيعة الخاصة من حيث التركيبة السكانية والمستوى الاقتصادى والتي لا تتناسب قيم التصالح التي جرى إقرارها بصفة عامة عليهم، وذلك لعرضها على لجنة التقييم لدراسة تخفيض قيم التصالح المقررة عليهم بما يتناسب مع طبيعة تلك المناطق، وذلك استجابة للطلبات المقدمة من بعض المواطنين لتضررهم من قيمة مقابل التصالح فى بعض المناطق بالمدن والأحياء، نظرًا للطبيعة الخاصة لتلك المناطق.

أخبار تهمك

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بتوجيه من السيسي.. رئيس الوزراء يبشر المعلمين بزيادة الرواتب

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

منذ أقل من ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

منذ حوالي 3 ساعات

"خسائر بشرية ومادية".. تفاصيل عاصفة التنين المتوقع حدوثها بمصر

منذ حوالي 3 ساعات

محمود محي الدين يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء الجديد حال تأجيلها

منذ ثلث ساعة

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

منذ حوالي 6 ساعات

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

شوبير يُعلن الوجهة الأقرب لحسام عاشور

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

بتوجيه من السيسي.. رئيس الوزراء يبشر المعلمين بزيادة الرواتب

02:03 م

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

11:59 ص

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»