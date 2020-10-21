تخفيض قيمة التصالح وتحصيل مليار و5 ملايين جنيه بالقليوبية

شهدت المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية ومنافذ تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بالقليوبية، إقبالا متزايدا من قبل المتقدمين للتصالح عقب الإعلان الرسمي لقرار المحافظ عبدالحميد الهجان بتخفيض أسعار التصالح بنسبة تبدأ من 33% حتى 55%، عند الدفع الفوري، والتي جرى تحديدها حسب المنطقة والمدينة.





ويأتي ذلك قبل أيام من انتهاء المدة التي قررها مجلس الوزراء للمرة الثانية، وهي نهاية شهر أكتوبر الجاري.





فيما أعلن المحافظ أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها أصحابها للتصالح على مخالفات البناء بلغ 179 ألف طلب، وجرى تحصيل مايقرب من مليار و5 ملايين جنيه من رسوم الفحص ونسبة ال 25 % من جدية التصالح.





وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات القروية ومجالس المدن والاحياء والمراكز التكنولوجية بتكثيف العمل وانضباط الموظفين وعدم منحهم اجازات خلال تلك الفترة المتبقية لتلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء



