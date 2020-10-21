موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، موعدًا مع نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.


ويقام اللقاء بين بيراميدز ومنافسه نهضة بركان، يوم الأحد المقبل الموافق الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب مولاي محمد بالمغرب.


وتنطلق المباراة، عند الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت المغرب، والثامنة بتوقيت جرينتش.


وكان بيراميدز تأهل على حساب حوريا كوناكري الغيني، بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم أمس الثلاثاء.
في المقابل، حجز فريق نهضة بركان مقعده في نهائي الكونفدرالية بعدما أزاح نظيره حسنية أكادير بثنائية مقابل هدف.

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