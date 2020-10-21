6 تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن طقس الأيام المقبلة

أمطار متوسطة في القاهرة



وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية، غدا الخميس والجمعة والسبت، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق، وأمطار متوسطة رعدية على بعض مناطق الوجه البحري، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد.



انخفاض درجات الحرارة



وقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه اعتبارا من الخميس إلى يوم الأحد تزداد فرص سقوط الأمطار لتشمل السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال سيناء وتكون رعدية، وقد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، مؤكدين أن سقوط الأمطار يصاحبه انخفاض درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات، على أغلب المناطق، حيث تتراوح على القاهرة بين 28 و25 درجة، والسواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33، كما تتراوح على شمال وجنوب سيناء من 28 إلى 33 درجة، محذرين المواطنين من استمرار الملابس الصيفية.



إحذروا من شائعات السوشيال ميديا



وعلى جانب آخر حذرت الهيئة من إتباع الشائعات التي تنتشر على السوشيال ميديا مطالبة المواطنين بالإطلاع على النشرات الجوية الرسمية، وفي هذا الشأن قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: " بصفة عامة حالة الأمطار متوسطة الشدة، لا تقارن بأمطار مارس ولا عاصفة التنين، وأن مواقع التواصل الاجتماعي أحدثت ضجة ولا يوجد أي قلق".



تحذير لمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ



وتابعت: "حالة عدم استقرار الطقس التي بدأت أمس على السواحل الشمالية مستمرة حتى الأحد، ومن المتوقع زيادة كمية الأمطار وامتدادها إلى مناطق الوجه البحري والدلتا خاصة محافظتى البحيرة وكفر الشيخ من أكثر المناطق التي ستتعرض لأمطار في الدلتا".



أمطار متوقعة على تلك المناطق



كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن خريطة الأمطار المتوقعة على جمهورية مصر العربية يوم غدا الخميس الموافق 22 أكتوبر 2020 المناطق المتوقع سقوط الأمطار، مؤكدا أن الوجه البحرى يشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على "البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية – الغربية".



كما أن السواحل الشمالية المغربية تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على "السلوم - مطروح سيوة - الاسكندرية - بلطيم "، وتشهد السواحل الشرقية: أمطار خفيفة الى متوسطة على " دمياط - بورسعيد - الاسماعيلية".





شهدت الساعات الأخيرة، عدة تحذيرات هامة من قبل مسئولي هيئة الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، وذلك من أجل توعية المواطنين بأهمية الاستعداد بشكل جيد للتعامل مع الطقس الطارئ الذي تشهده البلاد خلال الأيام المقبلة.يذكر أن مناخ مصر يشهد خلال الفترة الحالية حالة من عدم الاستقرار بسبب توقعات سقوط الأمطار على عدد من المناطق أدت إلى تحذير الأرصاد الجوية الجوية للمواطنين بشكل مستمر من حالة الطقس.