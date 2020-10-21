تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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رفعت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، درجة الاستعداد بكافة المقرات المخصصة، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، والبالغ عددهم 4 ملايين و12 ألفا و338 ناخبا، بإجمالي عدد المراکز الانتخابية 653 لجنة وعدد الدوائر 9 واللجان الفرعية 1296 لجنة، والمقرر انعقادها يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.

حيث تتم اعمال التجهيز بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم اماكن الدخول والخروج بكافة المقرات الانتخابية للحفاظ على التباعد الاجتماعى مع تكثيف اعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه وبالمقرات الإنتخابية مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية داخل كل وحدة محلية للعمل على مدار ٢٤ ساعة للمتابعة المستمرة وحل أي مشكلة مع المرور المستمر لمتابعة الشوارع المؤدية للمقار الإنتخابية ورفع كافة الإشغالات بها، حفاظًا على السيولة المرورية.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية ورفع درجة الإستعداد وإنعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة على مدار الساعة وربطها مع غرف العمليات المشكلة بالوحدات المحلية بالمحافظة، وتوفير وسائل النقل اللازمة للتسهیل على المواطنين، وكذا أماكن مناسبة للإنتظار أمام مقار اللجان الإنتخابية وأماكن خاصة لكبار السن والمعاقين ولجان خاصة للمرأة.
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)
تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)

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