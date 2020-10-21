تجهيز 653 مركزا انتخابيا و1296 لجنة لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة (صور)

رفعت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة البحيرة، درجة الاستعداد بكافة المقرات المخصصة، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2020، والبالغ عددهم 4 ملايين و12 ألفا و338 ناخبا، بإجمالي عدد المراکز الانتخابية 653 لجنة وعدد الدوائر 9 واللجان الفرعية 1296 لجنة، والمقرر انعقادها يومي 24 و25 أكتوبر الجاري.





حيث تتم اعمال التجهيز بتركيب مظلات وتوفير مقاعد وتنظيم اماكن الدخول والخروج بكافة المقرات الانتخابية للحفاظ على التباعد الاجتماعى مع تكثيف اعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية كافة وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه وبالمقرات الإنتخابية مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.





كما تم تشكيل غرف عمليات فرعية داخل كل وحدة محلية للعمل على مدار ٢٤ ساعة للمتابعة المستمرة وحل أي مشكلة مع المرور المستمر لمتابعة الشوارع المؤدية للمقار الإنتخابية ورفع كافة الإشغالات بها، حفاظًا على السيولة المرورية.



