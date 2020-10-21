استجابة للأهالي.. محافظ كفرالشيخ يمد العمل بالوحدة الصحية ب "شباس الشهداء"

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بإرسال لجنة للوحدة الصحية بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق للتفتيش على أعمال الوحدة خلال الـ 3 شهور الماضية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة زيادة العمل داخل الوحدة الصحية، لينتهي العمل بها في الثامنة مساءً استجابة لطلبات الأهالي، مع ضرورة تعليق لوحات دخل الوحدة الصحية بأسماء البنوبتجيات. جاء ذلك بحضور المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تلقى شكاوى من الأهالي بشأن الوحدة الصحية، مشيرًا إلى انه يجب علاج اي قصور، لتقديم خدمة طبيه جيدة للمواطن، مؤكدًا أن أي جهود يقوم به الأطباء والاطقم الطبية يقابل بالثناء، وأي تقصير يتم إجراء تحقيق مع المقصرين، موجهًا رئيس القرية بسرعة الإبلاغ بشكل دوري لمجلس المدينة لسرعة العمل على حلها.

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