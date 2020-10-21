تخفيضات جديدة بكفر الشيخ لراغبي التصالح تصل إلي 40 %

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أصدر اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ، قرارًا بتخفيضات جديدة تصل ل 40% مقارنة بأخر تخفيضات تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية.



وناشد محافظ كفر الشيخ، اهالي المحافظة، بسرعة الإقبال على المراكز التكنولوجية ومراكز المعلومات، والمواقع التي حددها المحافظة للتصالح قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء قبول طلبات التصالح 31 أكتوبر الجاري.



أكد المحافظ، أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد التخفيضات الجديدة تصل ل 40% مقارنة بأخر تخفيضات تم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة، ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكدًا أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.



يذكر أن المواقع الخدمية والجهات الـ 3 بمحافظة كفرالشيخ " المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، و88 مدرسة، و13 مركز للمعلومات، إضافة إلى الخدمة الإلكترونية عبر موقع " محليات " إقبالًا كبيرًا من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.