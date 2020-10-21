إنجى المقدم تودع الصيف بهذه الصورة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة إنجى المقدم على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت إنجى المقدم عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، وهى تستجم على متن السفينة، وعلقت قائلة"الصيف سيظل فى عقلنا"، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال انجي المقدم كانت مسلسل «لعبة النسيان» الذي كان من بطولة أحمد داود، محمود قابيل وآخرين، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق.

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