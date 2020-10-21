في عيد ميلادها...معلومات لا تعرفها عن داليا البحيري

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:22 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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تحتفل اليوم الفنانة داليا البحيري بعيد ميلادها الـ50 فهي تنتمي لمواليد برج الميزان.

دخلت داليا عالم الفن بعدما كان عارضة أزياء، تخرجت في كلية السياحة قسم إرشاد، وقامت بالعمل في مجال الإرشاد بجانب عملها كمذيعة في الفضائية المصرية.


شاركت في العديد من الأعمال الفنية حتى كان فيلم "محامي خلع" مع هاني رمزي هو نقطة انطلاقها الفعلية، حيث تعرف عليها الجمهور وعلى قدراتها الفنية، وتعددت أعمالها مثل "سنة أولى نصب، كان يوم حبك، الباحثات عن الحرية، حريم كريم، زي الهوا، السفارة في العمارة".

تألقت في الدراما في مسلسل "البنات، صرخة أنثى، ريش نعام، علي يا ويكا"، وأخيرا مسلسل "يوميات زوجة مفروسة"، الذي تألقت فيه على مدار أكثر من موسم.

وصرحت داليا البحيري في حوار سابق لها: "بعد انفصالي عن زوجي الأول، تزوجت الشاب فريد المرشدي وأنجبت منه ابنتي قسمت والتي أعتبرها أجمل حاجة في حياتي، ولكن القدر لم يمهلني، فقد رحل المرشدي إثر حادث سير، وأصبت بحزن شديد لأني رغم انفصالنا ما زلت أحمل له معزة في قلبي، يكفي أنه كان سببا في إهدائي ابنتي قسمت".

أعلنت داليا البحيري الوسط الفني خبر زفافها على رجل الأعمال المصري حسن سامي، عام 2016

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