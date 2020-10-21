ميدو يشيد بموافقة الزمالك على تأجيل مواجهة الرجاء المغربي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:17 م
حسام ميدو
حسام ميدو
علي نبوي
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أشاد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة بموافقة نادي الزمالك على تأجيل مواجهة الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 


ميدو غرد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏تحية للزمالك على عدم ممانعته على تأجيل اللقاء..الناحية الانسانية اهم من اي بطولة وهي دي اخلاقنا ولازم نفخر بيها".


وأضاف :"ولو كانت الاصابات عندنا احنا كنا هنتمنى ان المنافس يكون عنده نفس اخلاقنا..نعمل اللي احنا شايفينه صح وعدل".


وتابع :"وفي النهاية النتيجه بتاعة ربنا..وانا متاكد لو عملنا كده هنكسب".


وواصل :"لازم الاتحاد الافريقي يأجل ماتش الاهلي والوداد علشان يبقى في فرص متكافئة في النهائي فيما يخص اعطاء عدد ايام متساوية للاستشفاء لطرفين النهائي".


وزاد :"لو القرار كده يبقى ١٠٠ ١٠٠ لو الاتحاد الافريقي اصر على لعب مباراة الاهلي والوداد في ميعاده يبقى الزمالك لازم يقول لأ!!".


وأشار :"لازم الزمالك يوافق على التأجيل لأن دي اخلاقنا وعلاقتنا باخواتنا المغاربه اهم من اي شيء".


واختتم :"ولكن يجب ان يشترط تأجيل مباراة الاهلي والوداد لتطبيق العدالة على جميع الفرق."


الجدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز في مباراة الذهاب بالمغرب بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي.


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