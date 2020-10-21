ميدو يشيد بموافقة الزمالك على تأجيل مواجهة الرجاء المغربي

ميدو يشيد بموافقة الزمالك على تأجيل مواجهة الرجاء المغربي
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:17 م
علي نبوي
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أشاد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق لنادي مصر المقاصة بموافقة نادي الزمالك على تأجيل مواجهة الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ميدو غرد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"تحية للزمالك على عدم ممانعته على تأجيل اللقاء..الناحية الانسانية اهم من اي بطولة وهي دي اخلاقنا ولازم نفخر بيها".
وأضاف :"ولو كانت الاصابات عندنا احنا كنا هنتمنى ان المنافس يكون عنده نفس اخلاقنا..نعمل اللي احنا شايفينه صح وعدل".
وتابع :"وفي النهاية النتيجه بتاعة ربنا..وانا متاكد لو عملنا كده هنكسب".
وواصل :"لازم الاتحاد الافريقي يأجل ماتش الاهلي والوداد علشان يبقى في فرص متكافئة في النهائي فيما يخص اعطاء عدد ايام متساوية للاستشفاء لطرفين النهائي".
وزاد :"لو القرار كده يبقى ١٠٠ ١٠٠ لو الاتحاد الافريقي اصر على لعب مباراة الاهلي والوداد في ميعاده يبقى الزمالك لازم يقول لأ!!".
وأشار :"لازم الزمالك يوافق على التأجيل لأن دي اخلاقنا وعلاقتنا باخواتنا المغاربه اهم من اي شيء".
واختتم :"ولكن يجب ان يشترط تأجيل مباراة الاهلي والوداد لتطبيق العدالة على جميع الفرق."
الجدير بالذكر أن الزمالك حقق الفوز في مباراة الذهاب بالمغرب بهدف نظيف سجله أشرف بن شرقي.