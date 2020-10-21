بعد موت والدها...رانيا محمود ياسين تكتب رسالة مؤثرة له

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكانت الصورة لوالدها محمود ياسين، وعلقت رانيا على الصورة قائلة " فات اسبوع يا بابي صباحك في جنه يا حبيبي روح وريحان في الفردوس الاعلي يارب...يارب اجعله ممن قلت فيهم "فرحين بما اتآهم الله من فضله"وحشتني".

وغيب الموت يوم الأربعاء الماضي الفنان محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما او التلفزيون والمسرح.

شارك محمود ياسين فى عدد كبير من الاعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

في رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.


وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.

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