موعد مباراة النصر ضد التعاون في الدوري السعودي للمحترفين

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، مباراة نارية تجمع بين فريق النصر ونظيره التعاون، يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.


ويسعى النصر لتحقيق نتيجة إيجابية أمام التعاون، لمصالحة جماهيره بعدما تلقى هزيمه قاسية على يد فريق الفتح بهدفين مقابل هدف، في الجولة الافتتاحية للدوري السعودي.


فيما تحمل المباراة طابعا ثأريًا بالنسبة للتعاون، الذي يسعي ودع بطولة دوري أبطال آسيا من دور الـ16، بعدما سقطوا أمام النصر بهدف نظيف، ثم ودّع النصر البطولة من نصف النهائي على يد فريق برسبوليس.


ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمسة دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، والثالثة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.


التشكيل المتوقع للنصر:-
حراسة المرمى: براد جونز
خط الدفاع: مايكون، سلطان الغنام، عوض خميس، عبد الله مادو
خط الوسط: عبد المجيد الصليهم، بيتروس
خط الوسط الهجومي: جوليانو، أحمد موسى، نور الدين أمرابط
خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله

التشكيل المتوقع للتعاون:-
حراسة المرمى: كاسيو أنجوس
خط الدفاع: فهد الحمد، فيصل درويش، إياجو سانتوس، أحمد عسيري
خط الوسط: ساندرو مانويل، حسن كادش
خط الوسط الهجومي: سيدريك أميسي، ميتشيل ديوك، تاوامبا
خط الهجوم: عبد الله ساني

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