الفرصة الأخيرة.. 6 نصائح مهمة بشأن تقليل الاغتراب للدبلومات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:14 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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يعتبر طلاب الدبلومات الفنية خلال الساعات الحالية، أمام الفرصة الأخيرة، بشأن مرحلة تقليل الاغتراب في ظل ما أعلنته وزارة التعليم العالي بشأن ذلك الأمر، ليبدأ الطلاب في سرعة إنهاء تفكيرهم بشأن التحويل من كلية إلى آخرى وفق الشروط التي تضعها الوزارة.

وحسب الجدول الزمنى للمرحلة الذى أعلنته وزارة التعليم العالى، يغلق موقع التنسيق الإلكترونى ببوابة الحكومة المصرية غدا الخميس، الباب أمام طلاب الدبلومات الفنية للتسجيل ضمن مرحلة تقليل الاغتراب "التحويلات".

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن أن يعتمد عليها طلاب الدبلومات الفنية بشأن خوضها مرحلة تقليل الاغتراب:

- التحويل بين الكليات الجامعيةعن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

- يشترط التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

- التحويل يكون عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط، لا توجد تحويلات ورقية، كما أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- يجب استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها مثل اجتياز اختبار القدرات، وتكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب.

يذكر أن في 7 أكتوبر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية، بعد أن أدى قرابة 235 ألف طالب وطالبة امتحانات الدور الثانى في الفترة من 19 سبتمبر الماضى وانتهت 29 من نفس الشهر، لتبدأ رحلة هؤلاء الطلاب وغيرهم من طلاب الدور الأول في خوض معركة التنسيق.


وتحددت الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالي الأعداد المقررقبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية، وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية"نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية"، ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات.

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