الكهرباء: تطوير الشبكة الكهربائية بعدد 75 قرية ضمن مبادرة"حياة كريمة"

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:57 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد عصام
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شدد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  على ضرورة قيام شركات توزيع  الكهرباء باتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفة ضمن برنامج حياة كريمة الذي يتم تنفيذه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وتهدف مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً ، الى النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية.

 

وأوضح الدكتور شاكر أن خطة التطويرلشبكات الكهرباء التي سيتم تنفيذها تشمل تحسين الخدمة ورفع كفاءة التغذية الكهربائية وتتضمن استكمال تحويل موصلات الجهد المنخفض المكشوفة إلى معزولة وتغيير الموصلات ذات المقاطع الصغيرة بأخري ذات مقطع مناسب ورفع سعة المحولات واستبدال الأعمدة المتهالكة واستبدال المحولات المعلقة بأكشاك ، وإنشاء مغذيات جديدة لتتكامل كل مهمات شبكة التوزيع لتحسين الأداء واستقرار التغذية الكهربائية ووضع حلول لتفادي مشاكل الخطوط الطويلة .

وفى هذا الصدد تقوم شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بتطوير شبكة الكهرباء بعدد (75) قرية بنطاق عمل الشركة منها عدد (8)  قرى تابعة لمحافظة المنيا ، وعدد (60) قرية بمحافظة أسيوط وعدد (7) قرى لمحافظة الوادى الجديد  .

وقامت محافظة المنيا  بسداد 27.6 مليون جنيه لمشروعات تطوير القرى التابعة للمحافظة .

وتم الانتهاء من تطوير قرى ( أولاد الشيخ – الشيخ مسعود – المغربى – شيبه – زعبره – الشيخ عبادة ) .

هذا وقد قامت محافظة أسيوط بسداد 20.8 مليون جنيه لمشروعات تطوير القرى التابعة للمحافظة .

كما تم الانتهاء من تطوير قرى ( شقلقيل & الشنابله – العطيات – عرب العطيات – اولاد بدر & القصر – الكلابات – الاقادمه – الطوابيه  ) .

وتم تنفيذ استثمارات بتمويل من شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بتكلفة قدرها 5.2مليون  بعدد (4) قرى بمحافظتى المنيا وأسيوط وهى قرى باخوم والعزازية ومجريس بمحافظة أسيوط وقرية أولاد الشيخ بمحافظة المنيا .

تجدر الاشارة الى انه مستهدف تنفيذ مشروعات تطوير القرى التابعة لنطاق الشركة بمبادرة حياة كريمة بمبلغ وقدره (25) مليون جنيه خلال عام 2020/2021 بتمويل ذاتى من شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بخلاف ما سيتم اعتماده لهذه القرى من المحافظات المعنية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية و رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية وشدد على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها فى المستقبل .











 

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