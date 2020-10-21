عالم ألماني يكشف مفاجأة بشأن جنابري بعد إصابته بفيروس كورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
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كشف يوناس شميت تشاناسيت عالم الفيروسات الألماني عن امكاانية مشاركة سيرج جنابري لاعب بايرن ميونخ ، في مباراته المقررة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني مساء اليوم  الأربعاء رغم إصابة بعدوى فيروس كورونا.


وقال شميت - تشاناسيت :"من خلال الفحوص المنتظمة في كل يوم، يمكن استبعاد أي لاعب يتبين أنه ينقل العدوى، من المشاركة."


ولدى سؤاله عن احتمالات انتقال العدوى بالفعل إلى لاعبين أخرين في صفوف بايرن، قال شميت - تشاناسيت :"لا، كان هذا سيكتشف في وقت مبكر للغاية (بشكل سريع)."


وأوضح شميت-تشاناسيت أنه قد يكون أحد اللاعبين في فترة الحضانة، لكن لا توجد حالات عدوى، وهو ما توضحه النتائج السلبية لفحوص تفاعل البوليميريز المتسلسل "بي.سي.آر" التى تكشف عن الإصابة بالفيروس.


وكشفت نتائج الفحوص أمس الثلاثاء عن إصابة جنابري بعدوى كورونا ليغيب عن صفوف بايرن في مباراته المقررة اليوم أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكذلك المباراة المقررة أمام آينتراخت فرانكفورت يوم السبت المقبل في الدوري، وربما لمباريات أخرى.


وكان جنابري قد تدرب ضمن صفوف الفريق صباح أمس الثلاثاء، وبالتالي سيخضع جميع اللاعبين لفحص كورونا مجددا قبل مباراة أتلتيكو.

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