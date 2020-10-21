الجامعة العربية: قطاع النقل الأكثر تضررا من أزمة كورونا

قال السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية خلال انعقاد دورة مجلس وزراء النقل العرب في الأكاديمية العربية بالإسكندرية، إن هذه الدورة تنعقد في ظروف استثنائية عانى فيها قطاع النقل مثل جميع القطاعات الاقتصادية عناء كثيرا وأكثر القطاعات تأثرا بهذا الوباء وقد تأثر كثيرا على مستوى النقل البحرى والبري والجوي والسككي.





وأعرب علي، عن أمله في الوصول لتوصيات وقرارات تغطى كل بنود مشروع جدول الاعمال وتفيد حميع البلدان العربية، مشيرًا إلى أن الأمانة العامة للجامعة منذ تفشى فيروس كورونا عقدت المجلس الاجتماعي الاقتصادي، وقامت بالعديد من الاجراءات الاساسية ومن ضمن هذة الإجراءات، دعوة مجلس وزراء الصحة لمحاصرة هذا الوباء والتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، حيث أن هذا الوباء بدأ كوباء وجائحة صحية وتحول الى جائحة اقتصادية.





وأضاف أنه قامت الأمانة العامة بعقد عدد من الندوات مع الاكاديمية فى كافة مجالات النقل الجوي والبحري الهدف هو النظر للآثار والتداعيات من أجل الوصول لحلول لتوصيات لتساعد على انعاش هذة القطاعات.





وفي كلمته رحب الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم بالحضور، وقال إن الأكاديمية لتفخر بأنها دائما كانت ولازالت عند حسن ظن مجلسكم الموقر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ولا تتدخر جهدا في القيام بدورها والغرض من انشائها كذراع فني وبيت خبره في مجال النقل واللوجستيات خدمة لاهداف وطموحات الدول العربية ساعيه دائما لتسخير كل طاقاتها وامكاناتها المادية والبشرية للنهوض بقطاع النقل واللوجستيات في الدول العربية كقطاع خادم المشروعات التنمية الإقتصادية العربية.





وأشار إلى أنه وبتوجيه من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت الأكاديمية خلال السنوات الماضية باستضافة اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي واجتماعات اللجان الفنية للنقل البحري وللنقل البري وللنقل متعدد الوسائط والملتقي العربي للنقل.





وفي نفس الوقت تقوم الأكاديمية بتمثيل جامعة الدول العربية في المحافل المختلفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تمثيل جامعة الدول العربية في المنظمة البحرية الدولية احدى المنظمات المتخصصة التابعة للامم المتحدة، وتمثيل القطاع الاقتصادي بجامعة الدول العربية في اجتماعات التعاون العربي الافريقي، واجتماعات التعاون العربي الامريكي جنوبي والمعنية بمجالات النقل والتجارة واللوجستيات.





وأوضح أن الأكاديمية قامت باعداد مجموعة من التقارير والدراسات التي كلفت بها من القمم العربية ومن مجلسكم الموقر ومن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.



