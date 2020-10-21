بالفطير المشلتت.. هكذا استقبل المصريين عاصى الحلانى

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص المطرب اللبناني عاصي الحلاني على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر عاصي الحلاني عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع فيديو له من مصر، وعلق قائلاً"يوم رائع على ضفاف النيل وفطير مشلتت وهيك كان استقبال الناس الطيبة والمحبة، أيوة يامصريين".



يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية "الوطن" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، على موقع "يوتيوب".

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