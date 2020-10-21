ننشر تفاصيل فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تديره الفنانة جيهان مرسى وتاتى بصور استثنائية تطبق خلالها كافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.





وتتواصل فعاليات الدورة لمدة 10 ايام متتالية من 1 حتى 10 نوفمبر على مسارح الاوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) واوبرا الاسكندرية ودمنهور وتضم 28 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 93 فنان من 5 دول عربية هى مصر ، لبنان ، الاردن ، العراق وتونس ، بجانب المؤتمر العلمى الذى يقام تحت العنوان الرئيسى "مستقبل الموسيقى العربية .. ما بعد الازمة " ويهدف الى مناقشة الرؤى المستقبلية للموسيقى العربية بعد جائحة كورونا التى احدثت تغييراً جذرياً لكل الممارسات الحياتية من خلال اربعة محاور هى الرؤى المستقبلية للإبداع الموسيقي العربي ، الرؤى المستقبلية في أداء وتقديم الموسيقى العربية ، الآفاق المستقبلية لتعليم الموسيقى العربية ، الرؤى المستقبلية لإشكاليات التراث الموسيقي العربي.





بالاضافة إلى المسابقة الفنية التى تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى وتم تخصيص قسم الغناء منها للشباب والاطفال وقسم اخر للعزف المنفرد على الة التشيللو واتاحت الفرصة لذوى القدرات الخاصة للمشاركة بدون شروط ، بالاضافة الى معرض لفنون الخط العربى للفنان المكرم مصطفى عمرى بقاعة صلاح طاهر.





وخلال حفل الافتتاح تكرم الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 12 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى بتسليمهم اوسكار المهرجان وشهادات التقدير هم الشاعر بخيت بيومي ، عازف الناي الدكتور محمد عبد النبي ، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان ، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي ، المطرب ماهر العطار ، اعضاء فرقة الاصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعى ، المطربة مني عبد الغني ، المطرب علاء عبدالخالق ، المطربة حنان ، الباحثة الدكتورة ماجدة عبد السميع ، عازف الكمان الدكتور محمد قطب ، فنان الخط العربى مصطفى عمرى.





يلى ذلك حفل الافتتاح الذى يتضمن مجموعة مختارة من اعمال عمالقة الفن جمال سلامة ، حلمى بكر ، محمد سلطان ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة الفنانين نادية مصطفى ، احمد ابراهيم ، سارة سحاب ، ايمان عبد الغنى ، احمد عفت ، اميرة احمد ، مى حسن ، ياسر سليمان ، ايات فاروق ، غادة ادم ، سوما.





الجدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 28 حفل يحييها 93 فنان منهم 82 مطرب ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى ، سارة سحاب ، احمد ابراهيم ، سوما ، ايمان عبد الغنى ، احمد عفت ، اميرة احمد ، مى حسن ، ياسر سليمان ، ايات فاروق ، غادة ادم ، مدحت صالح ، احمد محسن ، محيى صلاح ، نهى حافظ ، عاطف عبد الحميد ، حنان الخولى ، انغام مصطفى ، مازن عادل ، احمد الوزيرى ، اجفان ، رحاب عمر ،محمد حسن ، وليد حيدر ،على الهلباوى ، على الحجار ، رضوى سعيد ، ريم حمدى ،امجد العطافى ، كارمن سليمان ، مى فاروق ، مروه ناجى ، عاصى الحلانى ، هانى شاكر ، احمد نافع ، ابراهيم فاروق ، نهاد فتحى ، احمد سعيد ، صابرين النجيلى ، حسام حسنى ، محمد الحلو ، مروه حمدى ،محمد الخولى ،ياسر سعيد ، مصطفى سعد ، امير الرفاعى ، ولاء طلبه ، احمد سعد ، خالد سليم ، فرح الموجى ، ريهام عبد الحكيم ،محمد شوقي، سامح منير ، احمد عصام ، اميره سعيد ، حسناء ، رحاب مطاوع ، ايمن مصطفى ، محمد متولى ، وائل ابو الفتوح ، شروق شريف ، السيد وهب الله ، اشرف وليد ، نهال نبيل ، محمد الشرنوبى ، حنان ماضى ، عصام محمود ، هُمام ابراهيم (العراق )، وائل جسار (لبنان) ، ندى غالب ، ايه عبد الله ، سعد رمضان (لبنان) ، صابر الرباعى (تونس) ، مصطفى النجدى ، حنان عصام ،احمد صبرى ، خالد عبد الغفار ،عفاف رضا، ساره ذكى ، سعيد عثمان ، يحيى عبد الحليم ، اسماعيل صادق.



