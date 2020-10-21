"يطل على 9 أهرامات".. كيف تم بناء مطعم داخل المنطقة الأثرية

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افتتحت مصر مساء أمس الثلاثاء مشروع فريد من نوعه في العالم كله، حيث تم تزويد منطقة أهرامات الجيزة بمطعم يطل مباشرة على 9 أهرامات مصرية قديمة، أشهرها هرم الملك خوفو، أي أن المطعم داخل المنطقة الأثرية.



وحصلت الفجر على تفاصيل إنشاء المطعم وكيف تم إقامته داخل المنطقة الأثرية، مع الحفاظ على اشتراطات السلامة الخاصة بالآثار.



فالمطعم تم تصميمه بالكامل على الطراز البسيط وإنشائه من مواد الطبيعة مثل الأخشاب والحبال والوحدات المتحركة سهلة الفك والتركيب بتصميم يتناسب مع طبيعة المنطقة ويحميها من التلوث البصري.



وفي خلال الربع الأول من العام القادم سيتم إضافة مطعم إيطالي ومطعم شرقي وكافيه بمبنى الإدارة الهندسية القديم والقائم في الجهة الشمالية الغربية والمطلة على الأهرامات الثلاث والذي تم تحديثه وإعادة تصميمه بالكامل من الخارج والداخل وإعادة توظيفه ليكون مجمع مطاعم راقية".



والمشروع سيسهم في تحويل زيارة منطقة الأهرامات بالكامل للحوافل الكهربائية صديقة البيئة للحفاظ على المنطقة وتقديم خدمة متطورة وزيارة سلسة.



والمطعم تم إنشاؤه في إطار التعاون بين شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية، والمجلس الأعلى للأثار، حيث تقوم الشركة بتطوير وتقديم الخدمات السياحية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة بعقد انتفاع لمدة خمسة عشر عاما.

