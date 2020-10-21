في ذكرى ميلاده...تعرف على سبب منع حسن عابدين من الوقوف أمام قبر الرسول

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن عابدين الذي ولد في مثل هذا اليوم الموافق 21 أكتوبر من عام 1931.





سافر حسن عابدين بعد الانتهاء من عرض مسرحية "عش المجانين"،لكي يؤدي مناسك العمرة، ويزور قبر الرسول صلي الله عليه وسلم، وطلب منه أحد حراس قبر الرسول الابتعاد لأنه ممثل.



حاول حسن عابدين أن يقنع الحارس كثيراً، ولكنه رفض، فقرر في تلك اللحظة اعتزال الفن نهائيا، وهو ما أكده لزميله في العرض الفنان الكوميدي محمد نجم.



نصح ابراهيم الشامي صديقه حسن عابدين بزيارة الشيخ محمد متولي الشعراوي لاستشارته، وبالفعل قابل حسن عابدين الشيخ الشعراوي الذي نصحه بالعودة للفن ليقدم فنا هادفا يحارب به الفن الرخيص.



توفى الفنان حسن عابدين قبل أن يكمل عامه الـ 60، في شهر نوفمبر من عام 1989 .