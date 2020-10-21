غرفة عمليات "الهجرة" تتابع إرسال المصريين بالخارج بطاقات تصويتهم في الانتخابات البرلمانية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أن غرفة عمليات الوزارة تتابع خطوة بخطوة مع المصريين بالخارج إرسال استمارات التصويت بالبريد إلى مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، بعد انتهاء يومي 19 و20 أكتوبر، وهما اليومان اللذان حددتهما الهيئة الوطنية للانتخابات، لطباعة بطاقات التصويت للمصريين بالخارج في المحافظات الـ14 بهذه المرحلة.

وفي السياق ذاته، ثمنت وزيرة الهجرة دور وجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تسهيل العملية الانتخابية، كما أشادت بدور رموز الجاليات في الدول العربية والأجنبية في مساعدة المواطنين في إرسال استمارات التصويت، ملحقا بها أوراق الهوية والإقامة إلى مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية، بعد اختيار من يمثلهم في نظامي الفردي والقائمة.

وتابعت الوزيرة أن المصريين بالخارج دائما يضربون أروع الأمثلة في وطنيتهم وولائهم مصر، مؤكدة على ضرورة احتفاظ الناخبين في الخارج –المقرر تصويتهم في المرحلة الثانية- بالرقم السري الذي حصلوا عليه أثناء تسجيلهم مسبقا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات في الفترة من 27 سبتمبر الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري، وذلك من أجل طباعة بطاقات الاقتراع لهذه المرحلة بسهولة ويسر.

وأهابت السفيرة نبيلة مكرم بالمصريين بالخارج الحفاظ على حقهم القانوني والدستوري بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020، والذي خصص 8 مقاعد للمصريين بالخارج.

يشار إلى أن المرحلة الثانية من تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2020، من المقرر أن تنطلق يومي 2 و3 نوفمبر في 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء.

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