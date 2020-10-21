الداودى يتفقد كورنيش النيل بمدينة قنا تمهيدا لتطويره

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تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا كورنيش النيل بمدينة قنا تمهيدا للبدء فى تطويره خلال الفترة المقبلة بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر رافقه الدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج وفريق عمل من المهندسين والمتخصصين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.







تجول محافظ قنا ومرافقوه في الكورنيش للإطلاع على المساحات المتوفرة به لوضع افضل تصور لتطويره موضحا ان المحافظة بصدد تنفيذ مشروع ترفيهى متكامل مضيفا ان المشروع يستهدف اقامة مرسى نيلى سياحى ومطاعم وكافيتريات وحديقة تراثية وممشى ومسار للدراجات الهوائية فضلا عن توفير متنزهات حضارية للمواطنين بإعتبارها رئة الحياة كما سيتم تصميم أنظمة إضاءة ليلية على أعلى مستوى بطول الكورنيش من الجهتين.







وأكد الداودى على ان المشروع يعد أحد المشروعات الطموحة التى سوف تساهم فى تنشيط حركة السياحة والتجارة داخل المحافظة حيث من المقرر عمل رحلات نيلية للسياح من المرسى النيلى الى مرسى معبد دندرة بهدف إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحي للمحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

