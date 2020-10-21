الداودى يتفقد كورنيش النيل بمدينة قنا تمهيدا لتطويره

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:53 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا كورنيش النيل بمدينة قنا تمهيدا للبدء فى تطويره خلال الفترة المقبلة بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر رافقه الدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج وفريق عمل من المهندسين والمتخصصين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



تجول محافظ قنا ومرافقوه في الكورنيش للإطلاع على المساحات المتوفرة به لوضع افضل تصور لتطويره موضحا ان المحافظة بصدد تنفيذ مشروع ترفيهى متكامل مضيفا ان المشروع يستهدف اقامة مرسى نيلى سياحى ومطاعم وكافيتريات وحديقة تراثية وممشى ومسار للدراجات الهوائية فضلا عن توفير متنزهات حضارية للمواطنين بإعتبارها رئة الحياة كما سيتم تصميم أنظمة إضاءة ليلية على أعلى مستوى بطول الكورنيش من الجهتين.



وأكد الداودى على ان المشروع يعد أحد المشروعات الطموحة التى سوف تساهم فى تنشيط حركة السياحة والتجارة داخل المحافظة حيث من المقرر عمل رحلات نيلية للسياح من المرسى النيلى الى مرسى معبد دندرة بهدف إتاحة المزيد من أماكن الجذب السياحي للمحافظة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.

أخبار تهمك

شوبير يُعلن الوجهة الأقرب لحسام عاشور

منذ أقل من ساعة

عاجل ..الشرقية للدخان ترفع أسعار بعض أنواع السجائر

منذ ساعة و نصف

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

محمود محي الدين يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ ساعة و 27 دقيقة

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

"خسائر بشرية ومادية".. تفاصيل عاصفة التنين المتوقع حدوثها بمصر

منذ ساعتين

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

منذ ساعتين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مجدي عبد الغني يكشف موقفه من العمل في الأهلي

منذ أقل من ساعة

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

11:59 ص

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

12:07 م

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

11:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»