هدى المفتي تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة هدي المفتي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت هدي المفتي صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على مكياج جريء أظهر جمال ملامحها.

يذكر أن أحدث أعمال هدى هو مسلسل فلانتينو مع الفنان الكبير عادل إمام المعروض في موسم رمضان 2020، بينما تنتظر عرض الفيلم الكوميدي الفانتازي ديدو خلال العام الحالي، وكذلك فيلم كيرة والجن الذي يجمع فريق العمل بقيادة المخرج مروان حامد وبطولة النجوم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، وأحمد مالك.

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