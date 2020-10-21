شعراوى: تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه في دور العبادة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية كتابًا دوريًا للسادة المحافظين بشأن أليات تنفيذ بروتوكول تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس والذى تم توقيعه بين وزارتى التنمية المحلية والاسكان بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بجميع المحافظات وتغطية 35 ألف مسجد أهلى و6 آلاف كنيسة.

وشدد اللواء محمود شعراوى على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتحديد مختص في كل محافظة يتولى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس مع موافاة الوزارة بإجراءات التركيب في جميع الوحدات المحلية في كل محافظة، وتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة مع الإلتزام بعمل الصيانة المطلوبة.

وأشار اللواء شعراوى أن القطع الموفرة لإستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس موضحًا أن الوزارة تقوم بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتركيب هذه القطع وقال أنه سيتم تشكيل فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب بالمحافظات وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ مؤكدًا اشتراك الوزارة مع جميع أجهزة الدولة لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل حفاظًا على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.

أخبار تهمك

مجدي عبد الغني يكشف موقفه من العمل في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل ..الشرقية للدخان ترفع أسعار بعض أنواع السجائر

منذ ساعة و نصف

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

"خسائر بشرية ومادية".. تفاصيل عاصفة التنين المتوقع حدوثها بمصر

منذ ساعتين

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ ساعة و 27 دقيقة

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ ساعة و 20 دقيقة

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

منذ ساعتين

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

محمود محي الدين يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يُعلن الوجهة الأقرب لحسام عاشور

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

11:59 ص

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

12:07 م

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

11:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»