8 نوفمبرالمقبل .. نهاية الحق في الأسهم المجانية للبنك المصري الخليجي

وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه تقرر أن يتم توزيع الأسهم المجانية اعتبارا من يوم الاثنين 9/11/2020.

وحقق البنك أرباحاً بعد الضريبة من العمليات المستمرة بلغت 306.98 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 293.2 مليون جنيه في النصف الأول من 2019.



