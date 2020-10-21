8 نوفمبرالمقبل .. نهاية الحق في الأسهم المجانية للبنك المصري الخليجي
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:33 م
نيفين سمير
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علمت البورصة المصرية اليوم عن إعلان شركة البنك المصري الخليجي عن توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.82 سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة، وذلك لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 8/11/2020.
وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه تقرر أن يتم توزيع الأسهم المجانية اعتبارا من يوم الاثنين 9/11/2020.
وحقق البنك أرباحاً بعد الضريبة من العمليات المستمرة بلغت 306.98 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 293.2 مليون جنيه في النصف الأول من 2019.
وارتفع صافي إيرادات الفوائد، بنهاية يونيو إلى 3.789 مليار جنيه، مقابل 3.66 مليون جنيه خلال نفس الفترة المقارنة من العام الماضي.
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