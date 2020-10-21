تمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات واقعة سرقة محتويات إحدى الفيلات بالقاهرة الجديدة.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة قيام شخصان بالتردد على إحدى المناطق بدائرة القسم لعرض أجهزة إلكترونية للبيع بثمن بخس لا تتناسب وقيمتها الحقيقية.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وتبين أنهما (عاملان بإحدى التجمعات السكنية - مقيمان بنطاق محافظتى أسوان - بنى سويف) وبمواجهتهما إعترفا بأنهما نظرًا لعملهما داخل أحد التجمعات السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وعلمهما بثراء قاطنيه، خططا لسرقة محتويات إحدى الفيلات، وإستغلا عدم تواجد مالكها وتمكنا من التسلل للفيلا عقب تسلق السور الخارجى وكسر باب الفيلا، والإستيلاء على الآتى:، 6 أجهزة كمبيوتر لاب توب، و7 هواتف محمولة، وجهاز بلاى إستيشن، ونظارة معظمة، وكاميرا تصوير، وطبنجة صوت، و 29 طلقة صوت، ومتعلقات شخصية.





وأضافا بتمكنهما من إخفاء المسروقات داخل فيلا آخرى "تحت الإنشاء" تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها.



