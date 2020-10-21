"الوزير" يترأس إجتماع الدورة 65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب







وقال وزير النقل إن المجلس ينعقد اليوم لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا المعروضة في ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد الذي كانت له تداعياته على حياة البشر وكافة نواحي الحياة الاقتصادية، مضيفًا أن هذه التحديات فرضت تكاتف الجميع محليًا ودوليًا من أجل التغلب على تأثيرات هذه الجائحة.



وأن اجتماع اليوم في ظل هذه الظروف يأتي توثيقًا لعلاقاتنا المتميزة، وتأكيدًا لرغبتنا المشتركة في ظل هذه الظروف الصعبة في العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم.







وأشار وزير النقل إلى أن مشروع جدول الاعمال في هذه الدورة يتضمن مناقشة العديد من الموضوعات التي تحظى بالاهتمام والتى تهدف الى النهوض بمختلف مجالات النقل ففي مجال النقل البري سيتم مناقشة تدعيم النقل البري في إطار مبادرة الحزام والطريق والتحديات التي تواجه قطاع النقل البري في الدول العربية.







وفي مجال النقل البحري فسيتم بحث مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، والدور الاقتصادي لصناعة إصلاح وبناء السفن وغيرها من الأنشطة البحرية والمينائية، أما في مجال النقل الجوي فسيتم مناقشة المسودة المعدلة لإتفاقيات التعاون والعمل المشترك، بالإضافة الى توسيع عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة.



كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير خلال الاجتماع على حرص جمهورية مصر العربية على تنفيذ كل ما يساهم فى تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية، وعلى قيام وزارة النقل فى مصر بالعمل الدءوب فى سبيل تقوية ربط الدول العربية برًا وبحرًا وجوًا ورفع كفاءة النقل البيني وتذليل كافة الصعوبات وتسهيل جميع الاجراءات وتسخير كافة امكانات الوزارة وهيئاتها فى التخطيط والتنفيذ والمشاركة فى مشروعات النقل على المستوى المحلى والاقليمي.



وتحدث عن ثقته الكبيرة في تضافر جهود الدول العربية للنهوض بقطاع النقل باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا وتسهيل الترابط وتقوية أواصر المحبة والتقارب فى عالمنا العربي.



انعقد اليوم الإربعاء اجتماع الدورة 65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بحضور وزير النقل الجيبوتي وبمشاركة وزراء النقل في البحرين وتونس والجزائر أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الإتحادات والمنظمات العربية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.