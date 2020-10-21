التوعية ضد فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية ومكافحة العدوي ورشة عمل بصيدلة عين شمس

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:45 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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نظمت كلية الصيدلة جامعة عين شمس ندوة توعوية وورشة عمل بعنوان ( التوعية ضد فيروس كورونا المستجد والتعرف علي طرق الوقاية ومكافحة العدوي )
وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور خالد أنور أبو شنب القائم بأعمال عميد الكلية وتحت إشراف الأستاذ الدكتور أماني أسامة كامل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والقائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور تامر عادل مدير المركز الطبي بالكلية وبحضور عدد من طلاب الكلية.

حيث تناولت ورشة العمل التي القاها فريق الأكاديمية بمستشفيات جامعة عين شمس؛ التعريف بفيروس كورونا المستجد وأعراضه وطرق وأساليب الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب اتخاذها للوقاية من المرض وتضمنت الندوة الإجابة علي أسئلة الحاضرين وورشة عمل لكيفية غسيل الأيدي وارتداء الكمامة بالشكل الصحيح

وقد شددت الأستاذ الدكتور أماني أسامة علي أهمية الإجراءات الاحترازية والتي تم اتخاذها بالكلية منذ بدء العام الجامعي الجديد من ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر للمدرجات وأماكن الدراسة والتباعد بين الطلبة واستخدام أسلوب التعليم الهجين وجميع ما تم اتخاذه في هذا الصدد.
التوعية ضد فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية ومكافحة العدوي ورشة عمل بصيدلة عين شمس
التوعية ضد فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية ومكافحة العدوي ورشة عمل بصيدلة عين شمس
التوعية ضد فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية ومكافحة العدوي ورشة عمل بصيدلة عين شمس
التوعية ضد فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية ومكافحة العدوي ورشة عمل بصيدلة عين شمس

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