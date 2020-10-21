انعقاد الجمعية العامة لشركة مياه البحر الاحمر

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انعقدت اليوم الأربعاء الموافق ٢١ أكتوبر الجمعية العامة العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحى.



حيث تم عرض وإعتماد الموازنه التخطيطية للشركة للعام المالى ٢٠٢٠ ٢٠٢١، وقام المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر بتوضيح كافه الملاحظات الخاصة بالجمعية.



وتقدم المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بخالص الشكر والتقدير اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لدعمه الدائم لشركة مياه البحر الأحمر مما يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن.