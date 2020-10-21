هندسة المطرية تطرح أول برنامج لهندسة الميكاترونكس بالسيارات

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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أعلن الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقرار الوزاري رقم 4510 بتاريخ 15 أكتوبر 2020 عن بدء الدراسة ببرنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات بكلية هندسة المطرية، البرنامج بنظام الساعات المعتمدة، ويجمع بين التخصصات الميكانيكية والكهربائية بكليتي الهندسة بجامعة حلوان (هندسة المطرية وهندسة حلوان) حيث شارك في إعداده أساتذة الكليتين ويتم التدريس فيه بمشاركة الكليتين.

وأشار الأستاذ الدكتور محمد حسين ربيع عميد الكلية إلى أن البرنامج يعد الأول من نوعة على مستوى الجامعات الحكومية فى مصر فى هذا المجال، ويشمل البرنامج دراسة للسيارات الذكية Intelligent Vehicles، هذا بالإضافة إلى السيارات الكهربائية والمهجنه.

وأفاد الأستاذ الدكتور سمير الدمرداش نائب رئيس الجامعة الأسبق، ومنسق البرنامج أن الدراسة فى برنامج هندسة الميكاترونكس تركز على التصميمات الحديثة في السيارات ( السيارات الكهربائية والمهجنة)، ودراسة نظم التحكم والاليكترونيات والاتصالات المستخدمة في السيارات الذكية، ويتيح البرنامج إمكانية التدريب خارج مصر فى اليابان وامريكا وانجلترا، وكذلك المشاركة فى المسابقات الدولية فى مجال تصميم السيارات الكهربائية والمهجنة.

وأوضح أن البرنامج يقبل الطلاب الجدد من الثانوية العامة المقبولين بالكلية أو المقبولين بأى من كليات الهندسة الحكومية، وكذلك الطلاب المنقولين إلى الفرقة الأولى، هذا ويتم الانتهاء من البرنامج الدراسي خلال أربع سنوات بمعدل(١٦٠ ساعة معتمدة )، ويقوم بتدريس البرنامج نخبة منتقاه من أساتذة هندسة السيارات والاتصالات والاليكترونيات والقوى الميكانيكية والتصميم الميكانيكى من كليات الهندسة المختلفة.

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