الخشت وعلي جمعة يفتتحان 3 وحدات طبية بمستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
أية حمروشي
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افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، منذ قليل، وحدتي الجراحات التخصصية والرعاية المركزة الجراحية بمستشفى أبو الريش الياباني، ووحدة السكر والغدد بمستشفى أبو الريش المنيرة، بعد انتهاء أعمال
تطويرها وتجديدها بدعم وتمويل من مؤسسة مصر الخير، بحضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وعميدة كلية طب قصر العيني، ومدير المستشفيات الجامعية، ومديرتي مستشفى أبو الريش المنيرة، وأبو الريش الياباني.

وأكد الدكتور محمد الخشت، استمرار أعمال تطوير مستشفيات أبو الريش للأطفال لزيادة قدرتها الاستيعابية وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها تدريجيًا وفق جدول زمني محدد، مشيرًا إلى أن معظم مستشفيات جامعة القاهرة لم تجر بها عمليات تطوير حقيقية منذ سنوات، وأن الجامعة تولي اهتمامًا بتطوير جميع المستشفيات الجامعية، وتقديم خدمات طبية عالية المستوى يليق بجامعة القاهرة وإمكاناتها ودورها المجتمعى، مع توفير معاملة إنسانية لائقة بالمرضى.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة استمرار تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعي أبو الريش الياباني والمنيرة، وتحسين خدمات الطواريء والرعاية الطبية المقدمة بهما، والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية وعدم التهاون مع أي تقصير في العمل.

وأوضحت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، أنه تم إحلال وتجديد القسم الداخلي لوحدة السكر والغدد الصماء بمستشفى أبو الريش المنيرة بإجمالي 22 سريرًا بتكلفة 15 مليون جنيه تبرعًا من مؤسسة مصر الخير، وإضافة 7 أسرة بزيادة 50% مما يوفر أماكن إضافية لعلاج الأطفال المصابين بالسكر، مضيفة أن مؤسسة مصر الخير تبرعت أيضًا لتطوير وحدة الجراحات التخصصية بمستشفى أبو الريش الياباني بإجمالي 36 سريرًا بتكلفة 17.5 مليون جنيه، وأن الجامعة قامت بتطوير وحدة الرعاية المركزة الجراحية بسعة 4 أسرة بتكلفة 3 مليون جنيه.

من جانبها، قالت الأستاذة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة شريك أساسي فى عمليات التطوير وتتحمل التكلفة الأكبر لتجديد البنية التحتية الخاصة بوحدتي الجراحات التخصصية والرعاية المركزة الجراحية بمستشفى أبو الريش الياباني لخدمة جراحات الأطفال في جميع التخصصات من عظام ومسالك ومخ وأعصاب وعيون.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من عمليات التطوير هو رفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للأطفال المترددين على مستشفى أبو الريش الياباني باعتبارها من أكبر المستشفيات التى تقدم خدمات متخصصة للأطفال مما يساعد في القضاء على قوائم الانتظار للأطفال حيث تخدم سنويًا ما يقرب من مليون طفل يلجأون إليها من كل مكان في مصر.
الخشت وعلي جمعة يفتتحان 3 وحدات طبية بمستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة
الخشت وعلي جمعة يفتتحان 3 وحدات طبية بمستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة
الخشت وعلي جمعة يفتتحان 3 وحدات طبية بمستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة
الخشت وعلي جمعة يفتتحان 3 وحدات طبية بمستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة
الخشت وعلي جمعة يفتتحان 3 وحدات طبية بمستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة
الخشت وعلي جمعة يفتتحان 3 وحدات طبية بمستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة
الخشت وعلي جمعة يفتتحان 3 وحدات طبية بمستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة
الخشت وعلي جمعة يفتتحان 3 وحدات طبية بمستشفيات أبو الريش الياباني والمنيرة

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