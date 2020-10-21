"المصريين بالخارج" يكشف آخر موعد لاستقبال خطابات التصويت (فيديو)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:39 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في السعودية، إن العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية 2020 ستكون "كرنفال" واحتفال لأبناء مصر بالخارج، لافتًا إلى أن السعودية بها أكبر جالية مصرية على مستوى العالم.

وأضاف عادل حنفي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن آخر يوم لسحب بطاقات الاقتراع كان أمس الثلاثاء، وبدأت الجالية المصرية بالسعودية في إرسال أصوات الناخبين إلى المقار الدبلوماسية، وتتمثل في القنصلية العامة المصرية بمدينة جدة، والسفارة المصرية بمدينة الرياض.

وتابع: أنه سيستمر استقبال مظاريف الانتخاب عن طريق البريد الممتاز حتى الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة المقبل، وسيكون هناك إعادة للمرحلة الأولى يوم 19 نوفمبر، و20 نوفمبر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، قد فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الماضي من العام الجاري.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، وبدأت تنفيذ تلك الإجراءات خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، وكذلك جولة الإعادة.

وتتضمن تلك الإجراءات توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وتكليف موظفا مُختصا من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف، وإلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت، وتقليل أعداد الناخبين من خلال زيادة عدد لجان الاقتراع.

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