"المصريين بالخارج" يكشف آخر موعد لاستقبال خطابات التصويت (فيديو)

"المصريين بالخارج" يكشف آخر موعد لاستقبال خطابات التصويت (فيديو)
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:39 م
هدى عبدالرازق
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قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في السعودية، إن العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية 2020 ستكون "كرنفال" واحتفال لأبناء مصر بالخارج، لافتًا إلى أن السعودية بها أكبر جالية مصرية على مستوى العالم.
وأضاف عادل حنفي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن آخر يوم لسحب بطاقات الاقتراع كان أمس الثلاثاء، وبدأت الجالية المصرية بالسعودية في إرسال أصوات الناخبين إلى المقار الدبلوماسية، وتتمثل في القنصلية العامة المصرية بمدينة جدة، والسفارة المصرية بمدينة الرياض.
وتابع: أنه سيستمر استقبال مظاريف الانتخاب عن طريق البريد الممتاز حتى الساعة التاسعة مساءً يوم الجمعة المقبل، وسيكون هناك إعادة للمرحلة الأولى يوم 19 نوفمبر، و20 نوفمبر.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، قد فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الماضي من العام الجاري.
ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.
كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، وبدأت تنفيذ تلك الإجراءات خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، وكذلك جولة الإعادة.
وتتضمن تلك الإجراءات توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وتكليف موظفا مُختصا من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف، وإلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت، وتقليل أعداد الناخبين من خلال زيادة عدد لجان الاقتراع.
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