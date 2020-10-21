صرف صحي الإسكندرية ترفع الطوارئ تحسبا لهطول أمطار (صور)

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أجرى اللواء محمود محمد نافع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صرف صحى الإسكندرية، جولة تفقدية على محطات الرفع، لمتابعة سير العمل، حيث تفقد محطة أبيس الثانية ومشروع الإحلال والتجديد لشبكة صرف قرية أبيس الثانية، وذلك استعدادا لموجة الطقس السئ اليوم والعمل على عدم وجود أي تجمعات مياه والتأكد من السيولة المرورية بالشوارع الحيوية.



كما تفقد أيضا اللواء محمود محمد نافع سير العمل وتمركزات فرق الطوارئ لمنطقة العامرية كوبرى الثروة السمكية، وشدد على عدم وجود أي تجمعات مياه والتأكد من السيوله المرورية بمنطقة الكوبرى.



وكانت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية،رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات مساء أمس، بقيادة اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالاسكندرية،والذى قام بالمرور على تمركزات سيارات الشفط بمناطق الجمرك ووسط، وذلك فى إطار الاستعداد لموجة الطقس السئ القادمة



وأشارت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية،الى أن اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة قد شدد على رفع حالة الطوارئ وتوزيع سيارات الشفط فى الآماكن التى تمثل بؤر ساخنة لتجمعات مياه الآمطار فى جميع أحياء الاسكندرية،والتنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية ومنها شركتى المياه والكهرباء،والعمل على تصريف مياه الامطار وتحقيق السيولة المرورية.



ووفق تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المنتظر أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء 20 أكتوبر وحتى الأحد 25 أكتوبر الجارى، حيث يكون الطقس يوم الآربعاء 21 أكتوبر غير مستقر وتكون الآمطار غزيرة رعدية أحيانا، على مناطق الشواطئ الشمالية (السلوم، سيوة، مطروح، الضبعه، الاسكندرية، رشيد،دمياط)، ومن مناطق الوجه البحرى (البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية،الغربية، المنوفية، الشرقية ) ومدن القناة (بورسعيد، الاسماعيلية، السويس ) والسواحل الشرقية وقد تصل الى حد السيول على مناطق شمال ووسط سيناء وتمتد الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق شمال الصعيد (الفيوم، بنى سويف،المنيا )، ويصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4 إلى 5 درجات اعتبارا من الخميس 22 أكتوبر على السواحل الشمالية والوجه البحرى وشمال الصعيد.



يأتى ذلك فيما قامت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، وبالتنسيق مع محافظة الإسكندرية تحت قيادة اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية،بالعمل على وضع خطة لمعالجة كافة البؤر الساخنة التى تتجمع بها مياه الامطار وتسبب إعاقة لحركة المارة والسيارات،بالإضافة الى العمل على الإنتهاء من بعض المشروعات الجديدة لمد شبكات الصرف الصحى والتى تمثل حلول عاجلة لمشكلة الصرف وتجمعات مياه الامطار بتلك المناطق، ووضعت خطة متكاملة لتنفيذ مشروعات المعالجة العاجلة للبؤر الساخنة بتكلفة بلغت نحو 117 مليون جنيه.