شوبير يُعلن الوجهه الأقرب لحسام عاشور

أكد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي السابق عن الوجه المقبلة لحسام عاشور قائد المارد الاحمر السابق.









وفي تصريحات إذاعية قال شوبير: " حسام حسن المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإتحاد السكندري يرغب في الحصول على خدمات حسام عاشور بعد قرار الأهلي بتوجه الشكر للاعب".









وأضاف: " حسام حسن يرغب في أن يحصل على خدمات عاشور من أجل وجود قائد حقيقي على أرضية الملعب بين اللاعبين يحفزهم على إخراج أفضل ما لديهم ويكون قدوة للناشئين".



