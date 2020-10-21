شوبير يُعلن الوجهه الأقرب لحسام عاشور

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي السابق عن الوجه المقبلة لحسام عاشور قائد المارد الاحمر السابق.


وفي تصريحات إذاعية قال شوبير: " حسام حسن المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإتحاد السكندري يرغب في الحصول على خدمات حسام عاشور بعد قرار الأهلي بتوجه الشكر للاعب".


وأضاف: " حسام حسن يرغب في أن يحصل على خدمات عاشور من أجل وجود قائد حقيقي على أرضية الملعب بين اللاعبين يحفزهم على إخراج أفضل ما لديهم ويكون قدوة للناشئين".

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شوبير حسام عاشور الاتحاد السكندري

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