شوبير يُعلن الوجهه الأقرب لحسام عاشور
الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:32 م
محمد أيمن
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أكد الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي السابق عن الوجه المقبلة لحسام عاشور قائد المارد الاحمر السابق.
وفي تصريحات إذاعية قال شوبير: " حسام حسن المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإتحاد السكندري يرغب في الحصول على خدمات حسام عاشور بعد قرار الأهلي بتوجه الشكر للاعب".
وأضاف: " حسام حسن يرغب في أن يحصل على خدمات عاشور من أجل وجود قائد حقيقي على أرضية الملعب بين اللاعبين يحفزهم على إخراج أفضل ما لديهم ويكون قدوة للناشئين".
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