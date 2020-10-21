ضبط لصين سرقا حقيبة فتاة بالمعادي

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نجحت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطلين أثناء قيادتهما توك توك، وسرقا حقيبة فتاة بشارع النصر بمنطقة المعادى.





تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بقيام الأهالى بالقبض على عاطلين خطفا حقيبة فتاة أثناء استقلالهم لتوك توك في المعادى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.





وتبين من خلال الفحص أن عاطلين يستقلان توك توك سرقا حقيبة من فتاة أثناء سير بالطريق، بمجرد خطف الحقيبة منها استغاثت بالاهالى وطاردهما سائق سيارة وتم القبض عليهما وتسليمهما للشرطة.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.