ضبط لصين سرقا حقيبة فتاة بالمعادي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
نجحت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطلين أثناء قيادتهما توك توك، وسرقا حقيبة فتاة بشارع النصر بمنطقة المعادى.


تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بقيام الأهالى بالقبض على عاطلين خطفا حقيبة فتاة أثناء استقلالهم لتوك توك في المعادى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.


وتبين من خلال الفحص أن عاطلين يستقلان توك توك سرقا حقيبة من فتاة أثناء سير بالطريق، بمجرد خطف الحقيبة منها استغاثت بالاهالى وطاردهما سائق سيارة وتم القبض عليهما وتسليمهما للشرطة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل ..الشرقية للدخان ترفع أسعار بعض أنواع السجائر

منذ ساعة

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

محمود محي الدين يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

منذ حوالي 4 ساعات

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 19 ساعة

مجدي عبد الغني يكشف موقفه من العمل في الأهلي

منذ نصف ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

"خسائر بشرية ومادية".. تفاصيل عاصفة التنين المتوقع حدوثها بمصر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

منذ أقل من ساعتين

شوبير يُعلن الوجهه الأقرب لحسام عاشور

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

النيابة تأمر بحبس عاطلين 4 أيام لاتهامهم بالسرقة والشروع في قتل بالهرم

حبس 4 عاطلين لسرقتهم حقيبة أجنبي بالدقي

حبس متهمين في واقعة سحل فتاة حتي الموت بالمعادي

النيابة تتسلم تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سحل فتاة بالمعادي (فيديو)

"مسجلين خطر".. آخر مستجدات قضية فتاة المعادي.. وفيديو كاميرات المراقبة

خبير أمني: الشرطة كانت عند حسن ظن الشعب في واقعة "فتاة المعادي"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

11:59 ص

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

11:22 ص

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»