محافظ المنيا يقرر تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا قرارًا، بإعادة تحديد سعر المتر المسطح لمقابل التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة في عدد من المناطق بمراكز المحافظة للاستخدام السكني فقط، وذلك وفقًا لما انتهت إليه اللجان المُشكلة بقراري المحافظ رقم 365 لسنة 2019، و549 لسنة 2020، وبعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بجلسته الأخيرة.


وأكد المحافظ أن تخفيض أسعار مقابل التصالح هو الثالث على التوالي، حيث أصدرت المحافظة في 5 أغسطس الماضي قرارها الأول بتخفيض الأسعار، كما اصدرت قرارها الثاني بتاريخ 22 سبتمبر الماضي.

وأضاف المحافظ انه تم اتخاذ قرار التخفيض للمرة الثالثة، استجابة لطلبات الأهالي، وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدًا أن هذا القرار سيسري على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية وقاموا بسداد جدية التصالح.

وناشد المحافظ، المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح علي مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحدد لها نهاية شهر أكتوبر الجاري، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعها قانونيًا بالتصالح.
محافظ المنيا يقرر تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء
محافظ المنيا يقرر تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء

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