توفير كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات بمدارس الإسكندرية (صور)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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وفرت محافظة الإسكندرية، كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات والمعقمات والصابون والكلور، بجميع الإدارات التعليمية، وذلك في إطار حرص المحافظ على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وحسبما أعلن يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن اللواء محمد الشريف قد قام بتوفير تلك الكميات من المواد المطهرة دعما للعملية التعليميةوحفاظا على صحة الطلاب،مؤكدا على أنه لا تهاون في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وسوف يتم تطبيق القانون على أى مقصر.

كما أكد على أنه تم تخصيص أول (10دقائق) من الحصة الأولى لتوعيه الطلاب بالإجراءات الاحترازية وما يستجد منها والمتابعة والمرور الدائم والمستمر على الفصول من قبل اللجنة الصحية بالمدرسة والتى شكلت طبق للقرار الوزارى 74 لسنة 2014  وتتمثل فى (مدير المدرسة – مجلس الأمناء – الأخصائى الاجتماعى – مشرف التربية البيئية بالمدرسة – الطبيب إن وجد – الزائرة الصحية ) ونشر لافتات توعية بالإجراءات الاحترازية بكافة  أرجاء المدرسة لزيادة الوعى لدى الطلاب والعاملين ووضع علامات تباعد عند مدخل المدرسة ودخول الطلاب بمواعيد محددة لكل فرقة وتشكيل لجان مخصصة لمحاربة الشائعات على مستوى الإدارات التعليمية والمديرية.

فيما أكد على أن محافظة الإسكندرية شهدت دخول  (671) فصل جديد للخدمة،هذا العام  فى عدد(32)مدرسة للحد من الكثافات بالمراحل التعليمية المختلفة بالمحافظة،بالإضافة الى التنسيق الكامل مع مديرية الصحة بالاسكندرية وتشكيل غرفة عمليات على مستوى لمدرسة والادارة والمديرية،وتجهيز حجرات العزل على ان تكون بجوار حجرة الزائرة الصحية قدر المستطاع وتزويدها بالماء الصابون والمطهرات.

وأضاف أنه قد وجه مديري عموم الإدارات لتكثيف المتابعة على المدارس، وتنظيم قافلة المتابعة (الاتوبيس الطائر) التى تنطلق من المديرية إلى المدارس بمختلف الادارات التعليمية بالمحافظة.
توفير كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات بمدارس الإسكندرية (صور)
توفير كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات بمدارس الإسكندرية (صور)
توفير كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات بمدارس الإسكندرية (صور)
توفير كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات بمدارس الإسكندرية (صور)
توفير كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات بمدارس الإسكندرية (صور)
توفير كميات كبيرة من الكمامات والمطهرات بمدارس الإسكندرية (صور)

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