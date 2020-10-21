توقيع الكشف الطبي على 1538 مواطنا خلال قافلة بقرية حماضة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أبناء المحافظة بالمجان، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم أوجه الرعاية الطبية وخاصة في المناطق النائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.





وأوضح المحافظ، أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية وعلاجية بقرية حماضه بمركز بنى مزار، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1538 حالة خلال يومي 19 – 20 سبتمبر الجاري، وتم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين المترددين على القافلة.



