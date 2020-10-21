السجن 10 سنوات لسائق هتك عرض طالبة بكلية صيدلة المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سيلمان عطا الشاهد وبعضوية المستشار ين وائل شعبان حافظ واحمد حنفى محمود وامانه سر امجد سمير جرجس حضوريا بالسجن المشدد 10سنوات على المتهم خالد فؤاد كساب وقبول الدعوى المدنية وإحالتها للمحكمة المختصة.





وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 يونيو العام الماضي إثر قيام المتهم خالد فؤاد كساب محمد 37 سنة سائق بهتك عرض "غ.م.م" 24 سنه طالبة بكلية الصيدلة واستدراجها لمنطقة نائية بشارع بلا إنارة بعيدا عن المارة اثر استقلالها سيارة أجرة ميكروباص متجها من المنيا العدوة وهتك عرضها بالقوة اثر ملامسة مواطن عفتها رغما عنها ودفعت عن نفسها ومحاولة مقاومة الذئب البشري المفترس مما أثار حفيظته فقام بالتعدى بالضرب المبرح عليها بالايدى مما تسبب فى إحداث عدة اصابتها متفرقة بأنحاء جسدها من كدمات وسحجات بالوجه والأنف والصدر والبطن والظهر والاذن اليسري.



