محافظ كفر الشيخ يرافق نجلي شهيد سيناء إلى المدرسة (صور)

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 12:27 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements


أوفًى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بوعده بمرافقة "معاذ بالصف الثاني ويس بالروضة" نجلي الشهيد رقيب أول " عبدالرحمن عبدالعظيم الشهاوي"، شهيد القوات المسلحة بشمال سيناء في شهر يوليو الماضي، للمدرسة التي أطلق عليها اسم والده بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز ومدينة دسوق.

وقد أدى محافظ كفر الشيخ، واجب العزاء لأسرة الشهيد في منزلهم بقرية شباس الشهداء، يوم 26 يوليو الماضي، مقدمًا أحر التعازي وخالص المواساة لأسرته، راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه، ووعد نجل الشهيد بمرافقته للمدرسة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام.

وزرع المحافظ ونجلي الشهيد شجره باسمه، داخل المدرسة، ورافق الَمحافظ الطفلين لداخل الفصول، ورحب الاطفال بالطفلين، وانشد الطلاب انشوده الشهيد،

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ أن الشهادة شرف، وأن تواجده مع نجل الشهيد زاده شرفًا، مشيرًا إلى أنه وجه إدارة العلاقات العامة بديوان عام بالمحافظة بمتابعة أبناء وأسر الشهداء بقرى ومدن المحافظة،وتقديم كافة الخدمات لهم.

كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،موقف تسليم الكتب الدراسية، مشددا على عدم ربطها بالمصروفات، وموجها باستمرار أعمال التطهير والتعقيم،وتفقد محافظ كفر الشيخ فصول المدرسة، واختبر محافظ كفر الشيخ التلاميذ في الإملاء وفي كتابة بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، مشيدا بمستوى التعليم بالمدرسة، وشدد محافظ كفر الشيخ على الالتزام جميع العاملين بالمدرسة والتلاميذ بارتداء الكمامات، وتوفير الوسائل التعليمية كمساعد لتعليم الطلاب، وتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم.

كما تفقد المحافظ سير العملية التعليمية بالمدرسة، واختبر الطلاب، واستمع لشرح المعلمين، موجهًا الشكر للعاملين بالمدرسة لظهور الطلاب بمستوى تعليمي مرتفع.
محافظ كفر الشيخ يرافق نجلي شهيد سيناء إلى المدرسة (صور)
محافظ كفر الشيخ يرافق نجلي شهيد سيناء إلى المدرسة (صور)
محافظ كفر الشيخ يرافق نجلي شهيد سيناء إلى المدرسة (صور)
محافظ كفر الشيخ يرافق نجلي شهيد سيناء إلى المدرسة (صور)
محافظ كفر الشيخ يرافق نجلي شهيد سيناء إلى المدرسة (صور)
محافظ كفر الشيخ يرافق نجلي شهيد سيناء إلى المدرسة (صور)
محافظ كفر الشيخ يرافق نجلي شهيد سيناء إلى المدرسة (صور)
محافظ كفر الشيخ يرافق نجلي شهيد سيناء إلى المدرسة (صور)

أخبار تهمك

عاجل ..الشرقية للدخان ترفع أسعار بعض أنواع السجائر

منذ ساعة و 9 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ يوم

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يرفض التخلي عن حارسه الأول

منذ حوالي 4 ساعات

مجدي عبد الغني ينتقد إدارة الأهلي من جديد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

"خسائر بشرية ومادية".. تفاصيل عاصفة التنين المتوقع حدوثها بمصر

منذ أقل من ساعتين

محمود محي الدين يكشف مفاجأة بشأن هدف السيسي في حجم الاستثمارات (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

منذ ساعة

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يُعلن الوجهه الأقرب لحسام عاشور

منذ نصف ساعة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ يوم

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مجدي عبد الغني يكشف موقفه من العمل في الأهلي

منذ 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:15 ص

مركز تغير المناخ: البلاد تتعرض لعاصفة التنين هذا العام (فيديو)

الأهلي يقرر عودة 4 معارين

11:59 ص

عاجل - بشرى سارة للزمالك قبل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

06:01 م

عاجل.. السيسي يلتقي رئيس وزراء اليونان قبيل انعقاد القمة الثلاثية

11:22 ص

اتجاه بعدم الاستعانة بثنائي الزمالك خلال مباراة الرجاء بدوري الأبطال

12:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»