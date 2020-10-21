محافظ كفر الشيخ يرافق نجلي شهيد سيناء إلى المدرسة (صور)

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أوفًى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بوعده بمرافقة "معاذ بالصف الثاني ويس بالروضة" نجلي الشهيد رقيب أول " عبدالرحمن عبدالعظيم الشهاوي"، شهيد القوات المسلحة بشمال سيناء في شهر يوليو الماضي، للمدرسة التي أطلق عليها اسم والده بقرية شباس الشهداء التابعة لمركز ومدينة دسوق.



وقد أدى محافظ كفر الشيخ، واجب العزاء لأسرة الشهيد في منزلهم بقرية شباس الشهداء، يوم 26 يوليو الماضي، مقدمًا أحر التعازي وخالص المواساة لأسرته، راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه، ووعد نجل الشهيد بمرافقته للمدرسة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم العام.



وزرع المحافظ ونجلي الشهيد شجره باسمه، داخل المدرسة، ورافق الَمحافظ الطفلين لداخل الفصول، ورحب الاطفال بالطفلين، وانشد الطلاب انشوده الشهيد،



وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ أن الشهادة شرف، وأن تواجده مع نجل الشهيد زاده شرفًا، مشيرًا إلى أنه وجه إدارة العلاقات العامة بديوان عام بالمحافظة بمتابعة أبناء وأسر الشهداء بقرى ومدن المحافظة،وتقديم كافة الخدمات لهم.



كما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ،موقف تسليم الكتب الدراسية، مشددا على عدم ربطها بالمصروفات، وموجها باستمرار أعمال التطهير والتعقيم،وتفقد محافظ كفر الشيخ فصول المدرسة، واختبر محافظ كفر الشيخ التلاميذ في الإملاء وفي كتابة بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، مشيدا بمستوى التعليم بالمدرسة، وشدد محافظ كفر الشيخ على الالتزام جميع العاملين بالمدرسة والتلاميذ بارتداء الكمامات، وتوفير الوسائل التعليمية كمساعد لتعليم الطلاب، وتنمية مهاراتهم، واكتشاف مواهبهم.



كما تفقد المحافظ سير العملية التعليمية بالمدرسة، واختبر الطلاب، واستمع لشرح المعلمين، موجهًا الشكر للعاملين بالمدرسة لظهور الطلاب بمستوى تعليمي مرتفع.