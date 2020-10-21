جمعة: مصر الخير ساهمت بنحو ٤٣ مليون جنيه في تطوير مستشفيي أبوالريش الياباني والمنيرة









موضحًا أن مؤسسة مصر الخير ساهمت في تطوير مستشفيات ابو الريش بنحو ٤٣ مليون جنيه، حيت ساهمت بمبلغ نحو ٣٦ مليون جنيه لتطوير الوحداتين، كما ساهمت بنحو ٨ ملايين جنيه لتطوير وحدة القلب.



وحيا الدكتور علي جمعة، الدكتور محمد عثمان الخشت،رئيس جامعة القاهرة، قائلًا:" أن هذا الرجل الذى من الله تعالى على هذا المنصب بهذا العالم الجليل الذى فتح قلبه لعمارة الارض وشكرا لك على هذا التعاون المثمر الذى ينفع البشر".



ووجه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير الشكر لمستشفى ابوالريش اليابانى والمنيرة وإدارتهما، داعيًا الله أن يجعل هذا اليوم، وهو يوم فرح بالتعاون المثمر بين المجتمع المدنى والحكومة ورجال الأعمال والإعلام، فهو منطلق مبارك وبداية طيبة وشرارة للخير ونرجو الله تعالى أن يتقبل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، كما وجه الشكر لكل من ساهم جهدا فى هذا المجال.





أشاد الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بالتعاون مع جامعة القاهرة في تطوير وحدتي علاج السكر والغدد الصماء بمستشفي ابوالريش الياباني للأطفال، ومستشفي ابوالريش المنيرة، وخاصة أنهما يقدم خدماتهما للأطفال،وقال الدكتور علي جمعة في تصريحات له عقب الافتتاح:" نقوم بعمارة الكون، ونحن فى يوم فرح، نمتثل لهذا التوجيه الربانى فنعمر الأرض امتثالا لقول المولى عز وجل "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها" الآية 61 سورة هود، خاصة لأولئك الأطفال الأبرياء الضعفاء الذين يجب علينا العناية والرعاية بهم.