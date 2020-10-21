رئيس جامعة القاهرة: "أبو الريش" علامة في طب الأطفال في مصر والعالم

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن مستشفى أبو الريش علامة في طب الأطفال في مصر والعالم العربي والعالم كله، وهذا ليس مبالغة، موضحًا أن حجم حاجة الأطفال المرضي يفوق طاقة استيعاب المستشفى ولهذا كان التجديد والتطوير الذي نفتتحه اليوم.





وأشار إلى أن مؤسسة مصر الخير ساهمت في تطوير وحدتين في مستشفيي أبوالريش المنيرة والياباني، مضيفًا أن جهود متسارعة لتطويره معهد الأورام ورفع الطاقة الاستيعابية بنسبة ٣٠ ٪، لمواجهة الزيادة في عدد المرضى، وكذلك الانتهاء من مستشفي ٥٠٠٥٠٠ لعلاج الأورام.





وأكد أن هناك تعاون مع مؤسسة مصر الخير، في مجال البحوث الغذائية لاستخدام الغذاء في الوقاية والعلاج، موضحًا أن الجامعة تتعاقد علي تزويد المستشفيات بأحدث الأجهزة في العالم، مؤكدًا ان جهود الجامعة لتطوير وتجديد مستشفياتها يتم ليل نهار للانتهاء منه في أسرع وقت مشيرًا إلى أن معظم مستشفيات جامعة القاهرة لم تجر بها عمليات تطوير حقيقية منذ سنوات، وأن الجامعة تولي اهتمامًا بتطوير جميع المستشفيات الجامعية، وتقديم خدمات طبية عالية المستوى يليق بجامعة القاهرة وإمكاناتها ودورها المجتمعى، مع توفير معاملة إنسانية لائقة بالمرضى.





ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة استمرار تحسين الخدمات المقدمة بمستشفيات الأطفال الجامعي أبو الريش الياباني والمنيرة، وتحسين خدمات الطواريء والرعاية الطبية المقدمة بهما، والتأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية وعدم التهاون مع أي تقصير في العمل.





وقال رئيس جامعة القاهرة، إن اليوم يوم سعيد حيث يقدم الدين الرسالة الحقيقة للدين، فالدين هو ما يقدم ما ينفع الناس، فالدين ليس شعارات أو لقطات أو كلمات لدغاغة مشاعر الجماهير ولكنه عمارة الارض، موجهة التحية لمصر الخير علي جهودها لتطوير المستشفي.





وقالت الدكتور رشا جمال الدين مدير مستشفى أبوالريش الياباني، إن المستشفي تخدم نصف مليون مريض سنويًا وهي من ضمن ١٣ مستشفي تحت مظلة جامعة القاهرة، وتستقبل جميع الحالات وتضم ١٧ عيادة تخصيصة، و١٠ غرف عمليات، مضيفة أنه يتم إجراء من ١٠ إلي ١٥ الف عملية سنويًا، موضحة أن الوحدة التي تم افتتاحها تستقبل ٦٠٠ مريض شهريا، بمعدل ٧ الاف مريض سنويًا، مشيدة بدعم مؤسسة مصر الخير في تطوير المستشفى لتحويل الحلم إلي حقيقة.



